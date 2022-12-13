Врачи Мариинской больницы спасли попавшую под КамАЗ велосипедистку

22-летняя девушка пострадала в серьёзном ДТП на набережной Фонтанки. Многие хирурги впервые столкнулись с настолько тяжёлым случаем, однако за 1,5 года пострадавшая встала на ноги.

В сентябре 2021 года на набережной Фонтанке произошла серьёзная авария: 22-летняя велосипедистка попала под КамАЗ на углу Невского проспекта. Девушку практически намотало на огромное колесо машины, она получила тяжелейшие травмы, включая открытый перелом костей таза, обширную отслойку кожи на бедре. Спасли пострадавшую медики Мариинской больницы. О том, как проходила операция, "Петербургскому дневнику" рассказал врач-хирург, доктор медицинских наук Александр Оглоблин.

По словам врача, многие специалисты впервые столкнулись с настолько обширной отслойкой кожи на практике. Для работы с огромной раной необходимо было быстро принять правильное решение. На момент поступления пациентки главврач больницы Анатолий Завражнов находился в Москве в командировке. Он дал распоряжение врачам удалить кожу, обработать её и убрать в холодильник. На следующий день руководитель вернулся и прямо с самолёта отправился на операцию, которая длилась более 4-х часов.

В спасении девушки участвовали 2 бригады хирургов и врачи-травматологи из Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Одна из бригад делала так называемую пластику кожи по Красовитову расщепленным лоскутом, а травматологи собирали раздробленный таз, в который установили специальные крючки и винты.

Спустя 1,5 года пострадавшая уже может ходить на двух ногах.

Более того: она может рожать – правда, через кесарево сечение. Занимается любимым делом – преподает испанский язык. Они с мамой часто приходят к нам, очень благодарят врачей за спасение. Пациентка продолжает восстановительное лечение на отделении неврологии. Александр Оглоблин, врач-хирург, доктор медицинских наук

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ксения Круглофа)