В Петербурге спасают запасной дом князя Павла Александровича

Выездная экспертиза показала критическое состояние особняка, являющегося объектом культурного наследия: обнаружены разрушение кирпича и штукатурки, повреждения несущих конструкций, множественные трещины и следы загрязнений.

Пресс-служба КГИОП объявила, что собственник комплекса зданий, принадлежавших великому князю Павлу Александровичу, обязан срочно приступить к выполнению противоаварийных мер. Поводом послужила жалоба, размещённая на платформе "Наш Санкт-Петербург", после рассмотрения которой инспекторы обследовали объект, пишет SPB.KP.RU.

Выездная экспертиза показала критическое состояние особняка, являющегося объектом культурного наследия: обнаружены разрушение кирпича и штукатурки, повреждения несущих конструкций, множественные трещины и следы загрязнений. Строение утратило крышу, а внутреннее пространство заполнено строительным и бытовым мусором. Доступ внутрь свободного характера, что создаёт риски как для сохранности архитектурного памятника, так и для случайных визитёров, прокомментировали в комитете.

КГИОП направил владельцу официальное предупреждение о необходимости незамедлительно исполнить требования законодательства по сохранению памятников культуры. Дополнительно комитет обратился в ГУ МВД с инициативой регулярного патрулирования участка с целью недопущения несанкционированного нахождения посторонних. Рассматривается возможность подачи искового заявления в судебные органы с требованием обязать собственника произвести реставрационные и укрепляющие работы в историческом здании.

Ранее мы сообщили о том, что водонапорную башню в Осиновой Роще превратят в дом быта с мастерскими.

Фото: КГИОП Петербурга