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Редкого красноголового нырка спасли в парке Героев-пожарных

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Кроме того, из реки Карповки вытащили селезня с травмой крыла.

В Северной столице множатся случаи вмерзания водоплавающих птиц в лёд.  Недавно отряд по спасению животных ПСО "Экстремум" "Кошкиспас" провёл сразу две операции по спасению пернатых.

Так, в парке Героев-пожарных на юге города был спасён красноголовый нырок, а из реки Карповки вытащили селезня с травмой крыла. Спасатели поблагодарили всех неравнодушных петербуржцев, которые сообщают спасателям о местонахождении попавших в беду птиц.

Напомним, что ПСО "Экстремум" уже сообщал о случаях, когда птицы вмерзают в лёд на водоёмах. В такой ситуации ни в коем случае нельзя помогать птице самостоятельно: нужно вызвать спасателей или связаться с отрядом по номеру 8 (812) 602–76–02.

Фото и видео: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: санкт-петербург, спасение птиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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