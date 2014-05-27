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Петербуржцам рассказали, что делать, если утка примёрзла ко льду
Сегодня, 13:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, что делать, если утка примёрзла ко льду

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При обнаружении примёрзшей птицы ни в коем случае нельзя самому выходить на лёд.

В Петербурге резко возросло число заявок о птицах, примёрзших ко льду водоёмов. Об этом сообщили спасатели в группе "Кошкиспас".

Как пояснили спасатели, больные, травмированные, ослабевшие птицы не имеют возможности покинуть водоём и остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов. Со снижением температуры увеличиваются их шансы примёрзнуть.

Таким птицам требуется довольно быстрая помощь, так как, в том числе на них могут напасть хищники.

При обнаружении примёрзшей птицы ни в коем случае нельзя самому выходить на лёд. Нужно вызвать спасателей, назвав точный адрес происшествия.

Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум

Теги: птицы, утка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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