Петербуржцам рассказали, что делать, если утка примёрзла ко льду

При обнаружении примёрзшей птицы ни в коем случае нельзя самому выходить на лёд.

В Петербурге резко возросло число заявок о птицах, примёрзших ко льду водоёмов. Об этом сообщили спасатели в группе "Кошкиспас".

Как пояснили спасатели, больные, травмированные, ослабевшие птицы не имеют возможности покинуть водоём и остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов. Со снижением температуры увеличиваются их шансы примёрзнуть.

Таким птицам требуется довольно быстрая помощь, так как, в том числе на них могут напасть хищники.

При обнаружении примёрзшей птицы ни в коем случае нельзя самому выходить на лёд. Нужно вызвать спасателей, назвав точный адрес происшествия.

Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум