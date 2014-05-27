Петербуржцам рассказали, что делать, если утка примёрзла ко льду

В Петербурге резко возросло число заявок о птицах, примёрзших ко льду водоёмов. Об этом сообщили спасатели в группе "Кошкиспас".
Как пояснили спасатели, больные, травмированные, ослабевшие птицы не имеют возможности покинуть водоём и остаются в небольших полыньях и проталинах у берегов. Со снижением температуры увеличиваются их шансы примёрзнуть.
Таким птицам требуется довольно быстрая помощь, так как, в том числе на них могут напасть хищники.
При обнаружении примёрзшей птицы ни в коем случае нельзя самому выходить на лёд. Нужно вызвать спасателей, назвав точный адрес происшествия.
Фото: ВКонтакте/ КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум
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