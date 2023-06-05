Во время Петровского гребного марафона на Неве спасали упавших в воду участников

На помощь тем, кто не справился с управлением, выдвигались многочисленные суда сопровождения и спасательные катера.

В субботу, 3 июня, в Северной столице состоялся Петровский гребной марафон. О мероприятии в деталях рассказал волонтёр Андрей Сонар (настоящее имя – Андрей Литвинов) на своём YouTube-канале.

Сонар принял участие в спасении участников, которые упали в воду во время заплыва. Также он направлял байдарки, рафты и шлюпки по безопасному маршруту на участках, где осуществляется движение туристических теплоходов.

В день марафона гребцам мешал сильный ветер: несмотря на то, что мероприятие прошло без серьёзных происшествий, несколько лодок всё же перевернулось. На помощь тем, кто не справился с управлением, выдвигались многочисленные суда сопровождения и спасательные катера.

Добавим, что Петровский гребной марафон собрал 2 тыс. спортсменов и любителей из 30 регионов страны. Мероприятие было посвящено дню рождения Петра Великого, а маршрут пролегал от крепости Орешек по Неве до Петропавловской крепости.

Ранее мы сообщили о том, что вПетербурге стартовала всероссийская акция "Экосистема: марафон зеленых дел".

Видео: YouTube / Андрей Sonar. Рыбалка и лодки.