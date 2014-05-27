Двух лебедей спасли из полыньи в Хамовниках

Птицы застряли в полынье и могли погибнуть. Их направили на зимовку.

Сотрудники питомника "Диво-птица" забрали на зимовку двух лебедей из парка в центре столицы. Птицы застряли в полынье, но их успели спасти. Об этом сообщил телеканал "360".

О беде птиц в парке усадьбы Трубецких в районе Хамовники стало известно утром 20 ноября. Сначала им на помощь пришли сотрудники МЧС и орнитологи, но позже было решено передать их питомнику.

По словам одного из сотрудников организации "Диво-птица", лебеди не стали улетать на зимовку, потому что привыкли к хорошим условиям и кормёжке в парке. На решение птиц остаться повлияли и биологические причины:

Подобные птицы переносят до минус 15 градусов совершенно спокойно. Они могут сидеть на льду, они не примерзают. Просто генерируют энергию, чтобы меньше терять тепло. Сотрудник питомника "Диво-птица"

При этом в питомнике подчеркнули, что при полном замерзании воды лебеди могли бы погибнуть. Их обнаружили в полынье размером три на полтора метра. Сотрудники питомника спасают лебедей из Хамовников не первый год.

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Видео: телеканал "360"