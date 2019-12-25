Рабочие спасли девушку, упавшую в Неву у Биржевого моста

Пострадавшая упала в воду после того, как ей стало плохо.

Вечером во вторник, 13 сентября, рабочие вытащили из воды девушку, упавшую в Неву у Биржевого моста. Об этом сообщил 47news.

Как выяснилось позднее, у пострадавшей внезапно закружилась голова во время прогулки по набережной. Она упала прямо в воду. На помощь вовремя пришли рабочие, которые заняты капремонтом переправы.

Девушке незамедлительно оказали первую помощь. Также на место происшествия вызвали врачей.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Москвы из реки вытащили захлебнувшегося мужчину.

Фото: Piter.TV