В центре Москвы из реки вытащили захлебнувшегося мужчину

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как мужчина оказался в воде.

В центре столицы России сегодня, 4 сентября, спасли захлебнувшегося в Москве-реке мужчину. Инцидент произошел около парка "Музеон". Об этом сообщили в РИАМО.

Спасатели поисково-спасательной станции "Крымский мост" увидели пострадавшего во время патрулирования акватории. Пловца подняли на борт, после чего доставили на берег. Там его уже ждала скорая помощь.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как мужчина оказался в воде. По предварительным данным, горожанин просто решил закрыть сезон.

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Фото: pexels