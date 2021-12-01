Некоторые комментаторы удивились тому, что "злобные русские" оказались ложным стереотипом.

Спасение девочки на эскалаторе в Сочи поразило американцев. На инцидент обратили внимание пользователи соцсети Reddit.

Речь идет о ЧП, которое произошло в ноябре прошлого года в городском торговом центре. Рука ребенка оказалась зажата подвижной лестницей. На помощь девочке поспешили очевидцы. Они стали прыгать на эскалаторе, пытаясь остановить его. Ребенок получил повреждения кожи.

Русские не перестают меня удивлять, отметил ByCrookedSteps781

Привет русским, сердечные они, оказывается, ребята! пользователь под ником Leblehhyt

Ух ты, а русские-то крутые какие, считает FrozenBananer

Часть комментаторов удивились тому, что тезис "злобные русские" оказался ложным стереотипом.

Ранее в Петербурге врачи спасли младенца с редкой патологией сердца.

Видео: ВКонтакте / ЧП Сочи