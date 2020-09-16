Спасателям удалось локализовать пожар в трансформаторной подстанции возле ТЦ "Аквилон"

Информация о пострадавших уточняется.

В 20:10 спасателям удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение в трансформаторной подстанции возле ТЦ "Аквилон" в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу вечером 21 июня.

Выяснилось, что в производственном четырехэтажном корпусе размером 108 на 35 метров на первом этаже происходило горение масла в трансформаторной подстанции на площади 15 кв.м. В настоящий момент подстанция отключена.

Напомним, вечером в 19:20 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Новолитовская улица, дом №15. Очевидцы увидели черный густой дым, который охватил торговый центр "Аквилон".

Видео: Piter.tv