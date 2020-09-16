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Спасателям удалось локализовать пожар в трансформаторной подстанции возле ТЦ "Аквилон"

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Информация о пострадавших уточняется. 

В 20:10 спасателям удалось локализовать пожар и ликвидировать открытое горение в трансформаторной подстанции возле ТЦ "Аквилон" в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу вечером 21 июня. 

Выяснилось, что в производственном четырехэтажном корпусе размером 108 на 35 метров на первом этаже происходило горение масла в трансформаторной подстанции на площади 15 кв.м. В настоящий момент подстанция отключена. 

Напомним, вечером в 19:20 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Новолитовская улица, дом №15. Очевидцы увидели черный густой дым, который охватил торговый центр "Аквилон".

Видео: Piter.tv

Теги: новолитовская улица, пожар, трансформаторная подстанция, тц аквилон
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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