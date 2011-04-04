В Петербурге произошёл пожар возле ТЦ "Аквилон"

В Петербурге произошел пожар возле торгового центра "Аквилон". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 21 июня.
Вечером в 19:20 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Новолитовская улица, дом №15. По предварительной информации, на территории складов горит электроподстанция. Информация о пожаре уточняется.
Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 20 июня, в "Wood Rock Bar" на Московском проспекте ночью загорелась кухня.
Видео: Piter.tv
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