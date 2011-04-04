В Петербурге произошёл пожар возле ТЦ "Аквилон"

Пожару присвоили ранг №1-бис.

В Петербурге произошел пожар возле торгового центра "Аквилон". Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 21 июня.

Вечером в 19:20 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Новолитовская улица, дом №15. По предварительной информации, на территории складов горит электроподстанция. Информация о пожаре уточняется.

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье, 20 июня, в "Wood Rock Bar" на Московском проспекте ночью загорелась кухня.

Видео: Piter.tv