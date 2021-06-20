В баре на Московском проспекте ночью загорелась кухня

Информации о пострадавших нет.

В ночь на воскресенье, 20 июня, в "Wood Rock Bar" на Московском проспекте ночью загорелась кухня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Видео с места инцидента разместили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сообщение об инциденте поступило в пятом часу утра в диспетчерскую службу. На месте происшествия работали 18 пожарных и 2 единицы техники. Выяснилось, что на кухне, расположенной на цокольном этаже, площадью в 5 квадратных метров обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра. Огонь потушили за полчаса.

Информации о пострадавших нет. Выясняются подробности и причины произошедшего.

Накануне пожар произошел в квартире на Комендантском проспекте. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Piter.tv, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Екатерина Хрящева)