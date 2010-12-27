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Пенсионерка из Ленобласти оказалась в плену собственной квартиры
Сегодня, 13:28
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Alena_Zinovieva

Пенсионерка из Ленобласти оказалась в плену собственной квартиры

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Женщина вызвала скорую помощь, однако открыть дверь так и не смогла.

Днем 21 марта спасателям пришлось ломать дверь, чтобы попасть в квартиру пожилой женщины в деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ОУ "Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское".

Оказалось, что пенсионерка вызвала скорую помощь, однако открыть дверь медикам самостоятельно не смогла. Врачам пришлось вызвать спасателей, чтобы помочь пациентке. Специалисты прибыли на место происшествия и вскрыли дверь. Пожилая женщина попала в руки медиков.

Ранее мы писали, что петербургская пенсионерка упала в ванну с горячей водой и обварилась.

Фото: ВКонтакте / ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское

Теги: госпитализация, спасатели, спасательная операция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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