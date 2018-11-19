Петербургская пенсионерка упала в ванну с горячей водой и обварилась

71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В Приморском районе Петербурга пенсионерка упала в ванну с кипятком и получила серьезные ожоги. Об этом сообщают городские СМИ.

На проспекте Королева 71-летняя пенсионерка упала в ванну с кипятком. Теперь у нее серьезные термические ожоги тела. Женщину увезли в больницу.

Врачи сообщили, у пожилой пациентки ожоги туловища и верхних конечностей 2-3-й степени. Она находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.TV: Петербурженка получила ожоги в интимной области после похода в салон красоты.

​​​​​​​Фото: pixabay