Петербурженка получила ожоги в интимной области после похода в салон красоты

Гендиректора компании ждет суд.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гендиректора салона красоты ООО "Лунный сад" за предоставление услуг без лицензии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что в конце марта прошлого года в салоне травмировали клиентку. Женщина записалась на процедуру по удалению волос в области глубокого бикини и верхней губы. У нее был купон на акцию. Услуга выполнялась врачом-косметологом с помощью аппарата E-Light. После процедуры у клиентки диагностировали ожог второй степени в интимных местах. Правоохранители расценили это как легкий вред здоровью.

Косметолога осудили ранее. Ее приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Сейчас ответит по закону владелица салона. Как выяснилось, лицензии на проведении фотоэпиляции у компании не было. В отношении бизнесвумен возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности".

Ранее мы писали, что в Петербурге оправдали врача, который отказался лечить пациентку с онкологией.

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