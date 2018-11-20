В Петербурге оправдали врача, который отказался лечить пациентку с онкологией

Мужчина обвинялся в халатности.

Смольнинский районный суд огласил свой приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Дмитрия Иванова. Мужчина обвинялся по статье "Халатность". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Из материалов дела следует, что Иванов, являясь начальником филиала "Больница №1" и врачом "Медико-санитарной части № 78 Федеральной службы исполнения наказаний", в период с 3 февраля по 21 марта 2016 года и с 6 по 18 мая 2016 года не проконтролировал назначение и проведение лечения для онкобольной пациентки. Гражданка Нусалова в этот момент отбывала наказание в колонии общего режима. 22 декабря 2015 года ей был поставлен диагноз "Онкология".

Известно, что с 22 сентября 2015 года женщина проходила лечение в филиале "Больницы №1" по направлению ФКУ ИК № 2 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти. Из-за того, что пациентка не получила своевременной помощи, она скончалась 16 июля 2016 года.

Обвинение просило оштрафовать Дмитрия Иванова на 70 тысяч рублей. Однако суд оправдал врача за отсутствием в деянии состава преступления.

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Фото: Piter.TV