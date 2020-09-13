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Сотрудники МЧС закрепили веревкой листы фасада на проспекте Славы

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Ветер повредил облицовку фасада.

Петербургские спасатели закрепили веревкой листы фасада на проспекте Славы, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Штормовой ветер повредил облицовку фасада дома №51. В комментариях петербуржцы заметили, что дому около шести лет, это был проблемный долгострой, поэтому не удивительно, что строение принесло такие неудобства. 

Хорошая выдержка у мужиков, с таким ветром на подъемнике сидеть, респект им

отметил комментатор (орфография и пунктуация сохранены, – прим.ред.). 

Ранее мы писали, что в  центре Петербурга ветер снёс крышу здания. На место выехали сотрудники МЧС.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: ветер, мчс, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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