Сотрудники МЧС закрепили веревкой листы фасада на проспекте Славы

Ветер повредил облицовку фасада.

Петербургские спасатели закрепили веревкой листы фасада на проспекте Славы, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Штормовой ветер повредил облицовку фасада дома №51. В комментариях петербуржцы заметили, что дому около шести лет, это был проблемный долгострой, поэтому не удивительно, что строение принесло такие неудобства.

Хорошая выдержка у мужиков, с таким ветром на подъемнике сидеть, респект им отметил комментатор (орфография и пунктуация сохранены, – прим.ред.).

Ранее мы писали, что в центре Петербурга ветер снёс крышу здания. На место выехали сотрудники МЧС.

Фото: vk.com/spb_today