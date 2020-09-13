В центре Петербурга ветер снёс крышу здания. На место выехали сотрудники МЧС

Инцидент произошел около рынка Апраксин двор.

В воскресенье, 13 сентября, в центре Северной столицы шторм "Рената" снёс крышу здания. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел около рынка Апраксин двор. На кадрах видно, что к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. Кроме того, участок обнесен красной лентой, чтобы пешеходы не пострадали.

Напомним, что сегодня в городе ожидаются порывы ветра до 16-21 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что Красногвардейский район накрыло мощным градом.

Фото и видео:Piter.TV