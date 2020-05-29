  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:29
28
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Спасатели дважды выезжали на один адрес в Московском районе

0 0

Обошлось без пострадавших.

За сутки сотрудникам МЧС дважды пришлось выезжать на вызов на один и тот же адрес. Оба раза возгорание произошло в двухкомнатной квартире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Первый раз сообщение о пожаре на проспекте Юрия Гагарина, 25 поступило в 19:44. Тогда в комнате выгорела обстановка на площади 12 кв.метров. Затем огонь вновь посетил квартиру в 07:45 28-го мая. Спустя 25 минут пожар потушили. В этот раз пламя охватило 26 кв.метров.

Сведения о пострадавших не поступали. 

Также сегодня полицейские спасли из горящего автомобиля в центре Петербурга нетрезвого мужчину. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии