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Спасатели Ленобласти вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину
Сегодня, 9:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели Ленобласти вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину

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Спасатели Ленинградской области помогли заблудившейся пожилой женщине выйти из леса.

Спасатели Ленобласти оперативно оказали помощь пожилой женщине, которая заблудилась в лесу рядом с Тосно. Это произошло 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сразу же после получения сигнала о помощи на место происшествия прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отряда.

Пенсионерка была найдена и после медицинского осмотра ей была оказана необходимая помощь. Спасатели сопроводили ее до безопасной зоны, где ее Жждали родственники.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней.

Фото: аварийно-спасательная служба

Теги: ленобласть, спасатели, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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