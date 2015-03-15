Спасатели Ленобласти вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину

Спасатели Ленобласти оперативно оказали помощь пожилой женщине, которая заблудилась в лесу рядом с Тосно. Это произошло 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Сразу же после получения сигнала о помощи на место происшествия прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отряда.
Пенсионерка была найдена и после медицинского осмотра ей была оказана необходимая помощь. Спасатели сопроводили ее до безопасной зоны, где ее Жждали родственники.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней.
Фото: аварийно-спасательная служба
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