Спасатели Ленобласти вывели из леса заблудившуюся пожилую женщину

Спасатели Ленинградской области помогли заблудившейся пожилой женщине выйти из леса.

Спасатели Ленобласти оперативно оказали помощь пожилой женщине, которая заблудилась в лесу рядом с Тосно. Это произошло 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сразу же после получения сигнала о помощи на место происшествия прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отряда.

Пенсионерка была найдена и после медицинского осмотра ей была оказана необходимая помощь. Спасатели сопроводили ее до безопасной зоны, где ее Жждали родственники.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней.

Фото: аварийно-спасательная служба