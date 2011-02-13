В Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней

В Ленинградской области спасатели нашли тело рыбака, который пропал ещё 25 августа. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.
В Чикинском озере Гатчинского района 25 августа во время подводной охоты утонул мужчина. В течение восьми дней дежурные смены поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург проводили поисковые работы на акватории и береговой линии озера.
Сегодня днём спасатели обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.
Ранее спасатели Новой Ладоги оперативно спасли мужчину в устье реки Волхов.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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