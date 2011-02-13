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В Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней
Сегодня, 16:33
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В Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней

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В Чикинском озере Гатчинского района 25 августа во время подводной охоты утонул мужчина.

В Ленинградской области спасатели нашли тело рыбака, который пропал ещё 25 августа. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти. 

В Чикинском озере Гатчинского района 25 августа во время подводной охоты утонул мужчина. В течение восьми дней дежурные смены поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург проводили поисковые работы на акватории и береговой линии озера.

Сегодня днём спасатели обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

Ранее спасатели Новой Ладоги оперативно спасли мужчину в устье реки Волхов.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: рыбак, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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