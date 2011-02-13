В Ленобласти тело рыбака нашли спустя 8 дней

В Чикинском озере Гатчинского района 25 августа во время подводной охоты утонул мужчина.

В Ленинградской области спасатели нашли тело рыбака, который пропал ещё 25 августа. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

В Чикинском озере Гатчинского района 25 августа во время подводной охоты утонул мужчина. В течение восьми дней дежурные смены поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург проводили поисковые работы на акватории и береговой линии озера.

Сегодня днём спасатели обнаружили тело мужчины, извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

Ранее спасатели Новой Ладоги оперативно спасли мужчину в устье реки Волхов.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти