Спасатели вывели из леса четырех человек, заблудившихся рядом с Лосево

Группу людей передали медикам.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти вывели из лесного массива под поселком Лосево четырех человек 7-го января.

Пострадавших обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск. Их вывели из лесу и передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее в отряде "Лиза Алерт" рассказали Piter.TV, как подготовиться к прогулке в лесу. Главное правило – сообщить, куда ты идешь, насколько ты идешь и взять с собой полностью заряженный мобильный телефон.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО