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Спасатели вывели из леса четырех человек, заблудившихся рядом с Лосево
Сегодня, 19:05
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Спасатели вывели из леса четырех человек, заблудившихся рядом с Лосево

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Группу людей передали медикам.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти вывели из лесного массива под поселком Лосево четырех человек 7-го января. 

Пострадавших обнаружили сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск. Их вывели из лесу и передали сотрудникам скорой помощи. 

Ранее в отряде "Лиза Алерт" рассказали Piter.TV, как подготовиться к прогулке в лесу. Главное правило – сообщить, куда ты идешь, насколько ты идешь и взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. 

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: лес, поиск, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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