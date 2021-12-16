В отряде "Лиза Алерт" рассказали, как подготовиться к прогулке в лесу

Также доброволец рассказала, что делать, если вы заблудились.

Только в июле в лесах Петербурга и области пропали 372 человека, из них 264 человека волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли живыми. При этом люди пропадают в лесах ежедневно, вне зависимости от времени года. Доброволец "Лизы Алерт" Екатерина Будяковская рассказала Piter.TV, как подготовиться к прогулке в лесу, и что делать, если вы все-таки заблудились.

Когда мы идем в лес и летом, и зимой, первое главное правило – сообщить, куда ты идешь, насколько ты идешь и взять с собой полностью заряженный мобильный телефон. Эта вещь реально может спасти жизнь. Все говорят: "Зачем мне брать телефон, если в лесу связь не ловит". Но у нас на территории Ленобласти все-таки минимальное покрытие существует. Даже если ваш телефон не ловит, то вы сможете дозвониться в службу 112. Екатерина Будяковская, доброволец "Лизы Алерт"

После чего звонок попадает в центр управления кризисными ситуациями – службы и добровольцы уже едут вас спасать. С этого момента необходимо сидеть на месте и ждать помощи. По словам Будяковской, кроме мобильного телефона при себе лучше иметь спички, чтобы развести костер зимой или по просьбе спасателей. Также с собой на прогулку лучше взять сменную одежду, воду, перекус и свисток, добавила доброволец.

Стоит взять с собой сменную одежду на тот случай, если вы промокните, запас воды (литр на человека) и какой-то перекус. Мы советуем брать шоколадный батончик с орехами, потому что он поможет на какое-то время поддержать энергию в организме. Также нужно взять с собой свиток для того, чтобы откликаться спасателям. И лучше на прогулку надеть яркую одежду, чтобы вас было проще найти. Екатерина Будяковская

Ранее в отряде "Лиза Алерт" рассказали о нехватке волонтеров в определенных районах Ленобласти.

Видео: Piter.TV