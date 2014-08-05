В отряде "Лиза Алерт" рассказали о нехватке волонтеров в определенных районах Ленобласти

Пандемия мешает развитию системы быстрого реагирования.

В общественном объединении "Лиза Алерт" рассказали о нехватке волонтеров. Выяснилось, что нужны люди, которые живут в отдаленных районах Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщила доброволец поискового отряда Екатерина Будяковская.

У нас очень большая область. И если приходит заявка из района на границе с Карелией, пока мы туда доедем, с человеком уже может что-то случиться. Дорога займет 4 часа. Екатерина Будяковская, волонтер "Лиза Алерт"

По словам добровольца, команда уже пробовала создать оперативные группы реагирования в разных районных центрах региона. Опыт показал, что такой подход работает. В Пикалево, Бокситогорске и Тихвине образовались отряды самостоятельных и активных поисковиков. А вот в других районах Ленобласти собрать подобные группы добровольцев не удалось. Одной из причин тому стала пандемия.

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Видео: Piter.tv