  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 20:34
33
Butenko Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В отряде "Лиза Алерт" рассказали о нехватке волонтеров в определенных районах Ленобласти

0 0

Пандемия мешает развитию системы быстрого реагирования.

В общественном объединении "Лиза Алерт" рассказали о нехватке волонтеров. Выяснилось, что нужны люди, которые живут в отдаленных районах Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщила доброволец поискового отряда Екатерина Будяковская. 

У нас очень большая область. И если приходит заявка из района на границе с Карелией,  пока мы туда доедем, с человеком уже может что-то случиться.  Дорога займет 4 часа. 

Екатерина Будяковская, волонтер "Лиза Алерт"

По словам добровольца, команда уже пробовала создать оперативные группы реагирования в  разных районных центрах региона. Опыт показал, что такой подход работает. В Пикалево, Бокситогорске и Тихвине образовались отряды самостоятельных и активных поисковиков. А вот в других районах Ленобласти собрать подобные группы добровольцев не удалось. Одной из причин тому стала пандемия. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу.

Видео: Piter.tv

 

Теги: интервью, лиза алерт, пандемия, поисковики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Интервью,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии