Из канала Грибоедова выловили двух пьяных подростков

Молодые люди рассказали, что прыгнули в воду за сумкой.

Утром 24 июня в центре Петербурга произошло ЧП. Спасателям пришлось вылавливать из канала Грибоедова двух подростков с явными признаками алкогольного опьянения. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 7:30 мск. На записи видно, как девушка вместе с рюкзаком поднимается по лестнице на сушу. На фоне юноша ведет оживленный диалог с одним из спасателей, задавая ему вопросы. Молодые люди рассказали, что прыгнули в воду вслед за упавшей сумкой. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее мы писали, что маломерное судно затонуло после столкновения с пассажирским теплоходом на Фонтанке.

Видео: 78.ru