Маломерное судно затонуло после столкновения с пассажирским теплоходом на Фонтанке

ЧП произошло возле Аничкова моста.

Утром 24 июня петербуржцы сообщили об аварии, которая произошла в водах Фонтанки. По словам очевидцев, маломерное судно столкнулось с пассажирским теплоходом и затонуло возле Аничкова моста. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что судно получило пробоину, накренилось на бок и уже наполовину ушло на дно. Сотрудников экстренных служб на месте ЧП не видно. О состоянии пассажирского теплохода и людей на борту ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что у острова Русский во Владивостоке затонул катер с четырьмя пассажирами.

Фото: Мегаполис