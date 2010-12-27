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Маломерное судно затонуло после столкновения с пассажирским теплоходом на Фонтанке
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva

Маломерное судно затонуло после столкновения с пассажирским теплоходом на Фонтанке

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ЧП произошло возле Аничкова моста.

Утром 24 июня петербуржцы сообщили об аварии, которая произошла в водах Фонтанки. По словам очевидцев, маломерное судно столкнулось с пассажирским теплоходом и затонуло возле Аничкова моста. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что судно получило пробоину, накренилось на бок и уже наполовину ушло на дно. Сотрудников экстренных служб на месте ЧП не видно. О состоянии пассажирского теплохода и людей на борту ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что у острова Русский во Владивостоке затонул катер с четырьмя пассажирами.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, затонуло судно, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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