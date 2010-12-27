У острова Русский во Владивостоке затонул катер с четырьмя пассажирами

Сообщается, что троих удалось спасти.

Накануне вечером у Владивостока затонул прогулочный катер с 4 пассажирами.

ЧП произошло у острова Русский поздним вечером 6 июня. Прогулочный катер перевернулся и затонул.

6 июня в 22.40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе острова Уши в бухте Новик затонул катер, на борту которого находилось четыре человека. МЧС РФ по Приморскому краю

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили двух мужчин 1969 и 1978 годов рождения. Позднее в час ночи у острова Русский найден еще один мужчина 1970 года рождения. Четвертый пассажир с катера пока не найден.

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Фото: МЧС РФ по Приморскому краю