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У острова Русский во Владивостоке затонул катер с четырьмя пассажирами
Сегодня, 9:21
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MShaffter

У острова Русский во Владивостоке затонул катер с четырьмя пассажирами

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Сообщается, что троих удалось спасти.

Накануне вечером у Владивостока затонул прогулочный катер с 4 пассажирами.

ЧП произошло у острова Русский поздним вечером 6 июня. Прогулочный катер перевернулся и затонул. 

6 июня в 22.40  в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в районе острова Уши в  бухте Новик затонул катер, на борту которого находилось четыре человека.

МЧС РФ по Приморскому краю

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили двух мужчин 1969 и 1978 годов рождения. Позднее в час ночи у острова Русский найден еще один мужчина 1970 года рождения. Четвертый пассажир с катера пока не найден. 

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Фото: МЧС РФ по Приморскому краю

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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