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Спасатели в Петергофе вырезали водителя из фургона, угодившего в световую опору
Сегодня, 21:30
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Спасатели в Петергофе вырезали водителя из фургона, угодившего в световую опору

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На месте происшествия появились также и сотрудники полиции.

Спасатели в Петергофе вырезали водителя из фургона, угодившего в световую опору. Об этом 1 января рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где опубликовали фото с места происшествия. Авария произошла на Бабигонском шоссе. На месте происшествия появились спасатели и сотрудники полиции.

В Петергофе на Бабигонском шоссе, напротив кладбища, фургон врезался в столб. Спасатели вырезают водителя.

– написали в группе.

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Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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