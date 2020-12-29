На месте происшествия появились также и сотрудники полиции.

Спасатели в Петергофе вырезали водителя из фургона, угодившего в световую опору. Об этом 1 января рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", где опубликовали фото с места происшествия. Авария произошла на Бабигонском шоссе. На месте происшествия появились спасатели и сотрудники полиции.

В Петергофе на Бабигонском шоссе, напротив кладбища, фургон врезался в столб. Спасатели вырезают водителя. – написали в группе.

Ранее мы сообщали о том, что "Рено" укоротил дорожный забор на перекрестке Гражданского и Северного проспектов.

Фото: vk.com/spb_today