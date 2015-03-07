Спасатели тушили "Форд" в Красном селе

На место происшествия прибыли 9 спасателей.

Ночью в среду, 23 июня, на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в Красном Селе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На проспекте Ленина, 90, горела иномарка "Форд". У машины выгорел салон. Девять человек личного состава и две единицы техники справились с возгоранием спустя полчаса с момента поступления заявки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации, был ли водитель иномарки рядом со своим авто во время пожара.

Ранее мы писали, что водитель каршеринга влетел в трамвайную остановку на улице Савушкина.

Фото: Piter.tv