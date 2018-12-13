Спасатели вытащили из Москва-реки упавшего африканского студента

Спасателям удалось спасти жизнь 35-летнему студенту из Африки.
Сообщается, что мужчина родом из Ганы, ему 35 лет, совершенно не владеет русским языком и является студентом одного из столичных ВУЗов. Мужчина упал с Каменного моста в реку Москва. Спасателям удалось вытащить студента из воды и доставить на спасательную станцию "Крымский мост".
По какой причине студент-африканец оказался в воде, не сообщается.
Ранее на Piter.TV: В Турции погиб парапланерист из Новосибирска.
Видео: Женя Вертолет( YouTube)
Обсуждение ( 0 )