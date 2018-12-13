В Турции погиб российский парапланерист

Мужчина совершал самостоятельный прыжок, предоставив необходимые документы.

Накануне, 6 мая, в Турции погиб новосибирский парапланерист Андрей Куринин.

Сообщается, что в Турцию он прибыл со своей супругой для отдыха. У себя дома он был известным и опытным парашютистом и парапланеристом и мечтал выполнить особый элемент в воздухе, который ему не удавался ранее. Во время выполнения спуска на параплане мужчина начал падать с высоты 500 метров. Он упал в море и получил травмы несовместимые с жизнью. Умер он уже в машине "скорой", не успев отъехать от причала.

Посольство РФ в Турции занимается оформлением документов для отправки тела на родину.

Новосибирское издание НДН.ИНФО опубликовало запись одного из прыжков Андрея Куринина в Турции.

Видео: НДН.Инфо