Спасатели сняли с крыши дома на Выборгском молчаливую девочку

До матери подростка полиция не смогла дозвониться.

В первом часу ночи в среду, 24 марта, петербургские спасатели снимали с крыши многоэтажки на Выборгском шоссе подростка. Как стало известно Piter.TV, заявку экстренным службам оставила мама 13-летней девочки, живущая за городом. Ребенок же проживал в доме на Суздальском проспекте вместе в бабушкой.

Спасатели и полиция вскрыли дверь на крышу, вывели оттуда целого и невредимого подростка и передали врачам прибывшей скорой помощи. Отмечается, что девочка молчала на протяжении всей беседы с медиками, работникам экстренных служб удалось выяснить только имя ребенка. Подростка отвезли в отдел полиции, не сумев дозвониться до матери девочки. Обстоятельства случившегося пока выясняются.

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Фото: Piter.TV