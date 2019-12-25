  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасатели рассказали, какую погоду ждать в Ленобласти в начале недели
Сегодня, 18:16
239
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Спасатели рассказали, какую погоду ждать в Ленобласти в начале недели

0 0

С 3 по 5 июля термометры на окнах будут показывать +31 градус тепла.

Знойная погода не покинет Ленобласть на предстоящей неделе. Однако в регионе начнется период дождей и гроз. Об этом сообщили в в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.

С 3 по 5 июля термометры на окнах будут показывать +31 градус тепла. В понедельник и вторник в большинстве районов ожидаются ливни, гром. При грозе подует порывистый ветер.

В связи с жарой и грозами в Ленобласти объявили четвертый класс пожароопасности.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда в Петербург придут дожди.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, ливни, погода в ленобласти, прогноз погоды, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии