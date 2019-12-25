Спасатели рассказали, какую погоду ждать в Ленобласти в начале недели

С 3 по 5 июля термометры на окнах будут показывать +31 градус тепла.

Знойная погода не покинет Ленобласть на предстоящей неделе. Однако в регионе начнется период дождей и гроз. Об этом сообщили в в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.

С 3 по 5 июля термометры на окнах будут показывать +31 градус тепла. В понедельник и вторник в большинстве районов ожидаются ливни, гром. При грозе подует порывистый ветер.

В связи с жарой и грозами в Ленобласти объявили четвертый класс пожароопасности.

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Фото: Piter.tv