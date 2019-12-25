Стало известно, когда в Петербург придут дожди

В воскресенье ожидается знойная погода.

Уже завтра, 3 июля, в Петербурге выпадут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в Северной столице столбики термометров покажут +19...+21 градус. Днем будет жарко. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление меняться не будет.

Ранее на Piter.tv: на Финляндском вокзале собралась толпа из пассажиров, которые хотят спрятаться от жары в Ленобласти.

Фото: pxhere