  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, когда в Петербург придут дожди
Сегодня, 17:25
391
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда в Петербург придут дожди

0 0

В воскресенье ожидается знойная погода.

Уже завтра, 3 июля, в Петербурге выпадут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью  в Северной столице столбики термометров покажут +19...+21 градус. Днем будет жарко. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. 

Атмосферное давление меняться не будет.

Ранее на Piter.tv:  на Финляндском вокзале собралась толпа из пассажиров, которые хотят спрятаться от жары в Ленобласти.

Фото: pxhere

Теги: дожди, осадки, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии