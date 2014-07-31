На Финляндском вокзале собралась толпа из пассажиров, которые хотят спрятаться от жары в Ленобласти

По словам синоптика, в субботу может обновиться температурный рекорд года.

В кассы пригородных направлений на Финляндском вокзале выстроились огромные очереди из петербуржцев, которые хотят спрятаться от жары. Об этом сообщили очевидцы в группе "Питер в кармане".

Напомним, сегодня, 2 июля, в Петербурге ожидается жаркая погода. Зонтики и дождевики можно оставить дома, они не пригодятся. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам специалиста, в субботу может обновиться температурный рекорд года. Так, столбики термометров покажут +30...+32 градуса в Петербурге и +27...+32 в Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, где можно купаться в Ленобласти. Кроме того, петербуржцам объяснили, почему не стоит купаться в фонтанах.

Фото: ВКонтакте / Питер в кармане