Спасатели проверяют данные о срабатывании радиомаяка воздушного судна в Красноярском крае

Аварийный датчик сработал в зоне лесного возгорания.

Специалисты Сибирского авиационно-спасательного центра проверяют данные о срабатывании радиомаяка воздушного судна в Красноярском крае. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По информации от агентства, на данный момент уточняются сведения о том, на каком именно борту сработал аварийный датчик. Появились сведения о том, что экстренные службы заметили задымление вертолета на земле в районе поиска.

Известно, что ситуация произошла в Минусинском районе Красноярского края. На месте поиска задействован вертолет ведомства. В районе сработавшего маяка находится очаг лесного возгорания. По существующим заявкам, в районе не должно было находиться воздушных судов.

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Фото: Piter.tv