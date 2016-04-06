Спасатели продолжают искать провалившуюся под лед девочку в Лахтинском разливе

Вещи школьницы остались на берегу.

Сотрудники МЧС продолжают поиски девочки, которая провалилась под лед в Лахтинском разливе. Поисковая операция началась вечером 6 февраля и продолжается до сих пор, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, накануне под лед у дома №76 по Шуваловскому проспекту провалились два человека. Одного из них удалось спасти, им оказался 14-летний подросток. Также с ним была ровесница, однако ее пока не нашли. Утром 8 февраля возобновилась спасательная операция, к поиску привлекли беспилотные летательные аппараты.

Днем водолазы совершили 8 водолазных спусков и обследовали 600 кв.м акватории. В настоящее время петербурженку найти не удалось.

Фото: Piter.TV