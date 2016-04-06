Водолазы обнаружили тело провалившейся под лед девочки в Лахтинском разливе

Школьники провалились под лет в 700-х метрах от берега.

Спустя сутки спасатели нашли тело провалившейся под лед девочки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Тело обнаружили в 20:45 7-го февраля.

Напомним, 6 февраля два подростка провалились под лед у дома №76 по Шуваловскому проспекту. Сообщалось, что инцидент произошел в 700 метрах от берега в акватории озера Лахтинский разлив.

Спасатели вытащили из воды 14-летнего мальчика, его госпитализировали. Вместе с ним была его подруга, на ее поиски ушли сутки. В том числе спасатели использовали беспилотные летальные аппараты.

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