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Водолазы обнаружили тело провалившейся под лед девочки в Лахтинском разливе
Сегодня, 21:18
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nadezhda_sib

Водолазы обнаружили тело провалившейся под лед девочки в Лахтинском разливе

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Школьники провалились под лет в 700-х метрах от берега.

Спустя сутки спасатели нашли тело провалившейся под лед девочки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Тело обнаружили в 20:45 7-го февраля. 

Напомним, 6 февраля два подростка провалились под лед у дома №76 по Шуваловскому проспекту. Сообщалось, что инцидент произошел в 700 метрах от берега в акватории озера Лахтинский разлив.

Спасатели вытащили из воды 14-летнего мальчика, его госпитализировали. Вместе с ним была его подруга, на ее поиски ушли сутки. В том числе спасатели использовали беспилотные летальные аппараты. 

Фото: pixabay.com 

Теги: лахтинский разлив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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