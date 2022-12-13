Спасатели призвали петербуржцев не выходить на лед

В Северной столице выходить на лед запрещено до 15 апреля. Нарушителей могут оштрафовать на 5 тыс. рублей.

Спасатели призвали жителей Петербурга не выходить на лед. Они предупредили горожан об опасной и обманчивой погоде.

Из-за потепления лед становится тонким и менее прочным. Из-за сильного снегопада любители зимней рыбалки могут не заметить опасные потемневшие участки на льду. Кроме того, в водоемах поднялся уровень воды из-за ветров и перепадов температур. В такую погоду нельзя ходить по льду.

Ежедневно проводимый мониторинг Финского залива показывает, в разных местах толщина ледового покрытия колеблется от 5 до 20 сантиметров. Прогулки по такому льду опасны.

Напомним, что в Северной столице выходить на лед запрещено до 15 апреля. Нарушителей могут оштрафовать на 5 тыс. рублей.

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