Спасатели прекратили искать пропавшую на Эльбрусе петербурженку

Поиски не дали результата.

Спасателям ГУ Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда не удалось найти петербурженку Екатерину Климовскую, которая пропала на Эльбрусе. Накануне поиски были приостановлены, сообщила "Фонтанка.ру".

Поиски могут возобновиться, если кто-то из туристов заметит личные вещи альпинистки. Ее искали на протяжении почти двух недель, в том числе задействовали несколько вертолетов.

Ранее Piter.TV подробно рассказал эту историю. Из-за ухудшения погодных условий 20-го октября 3 человека отстали от туристической группы. Двое из них самостоятельно спустились к "Северному приюту", одна туристка — 30-летняя Екатерина Климовская из Петербурга — пропала. В этот же день начались ее поиски. У женщины осталась полугодовалая дочь.

Фото: mchs.stavropol / Instagram