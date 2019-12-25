Петербурженка пропала на склоне Эльбруса во время туристического похода

Ее ищут с 20-го октября.

Во вторник, 20 октября, на склоне Эльбруса пропала петербурженка Екатерина Климовская. Она находилась в составе туристической группы, однако при спуске на высоте около 4100 метров пропала. Родственники и друзья женщины просят помочь в поисках пропавшей, нужны дополнительные силы. Сейчас девушку ищут сотрудники МЧС.

Как сообщили Piter.TV в Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, сообщение о происшествии поступило 20-го октября от гида, который зарегистрировал маршрут. По словам инструктора компании "Клуб Приключений", во время неблагоприятных погодных условий от группы из 15 человек отделились трое, однако двое вернулись, Екатерина — нет. В этот же день были организованы поисково-спасательные работы. В них задействованы два вертолета, 12 сотрудников МЧС, а также три гида компании-организатора. Кроме того, заявку на содействие в поиске подали в общество "Лиза-Алерт". Работы ведутся по всему туристическому маршруту, осматривается территория с 4800 метров и ниже.

Пока работы ведутся и приостанавливать их никто не собирается. сказал представитель территориального МЧС Михаил Филиппов.

Друзья пропавшей женщины рассказали, что она не новичок в походах в горы. За ее плечами многократные восхождения на Эльбрус и другие вершины. Пользователи отметили, что группа должна была идти в связке, а замыкать линию — инструктор. Судя по тому, что некоторым удалось отделиться, это правило не было соблюдено. В комментариях под постом "Клуба Приключений" о случившемся путешественники раскритиковали работу сотрудников организации и рассказали о неприятных случаях, которые происходили с ними в других походах. Основная претензия — непрофессионализм инструкторов.

Екатерина была одета в синюю пуховую куртку и штаны чёрного цвета. У женщины остались мама и шестимесячная дочь. По информации МЧС, родственнице сейчас оказывается психологическая помощь.

Фото: Екатерина Климовская / VK