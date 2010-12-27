Ближайшие дни в Петербурге будут идти кратковременные дожди

Пока с зонтиками петербуржцам попрощаться не удастся.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщило о том, что с 7 по 9 июля в Северной столице будут идти кратковременные дожди.

Также в эти дни стоит ожидать облачную с прояснениями погоду. Местами возможны ливни и грозы, а также слабый туман.

В воскресенье и понедельник днем температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов. Во вторник, 9 июля, будет на один градус ниже. Атмосферное давление меняться практически не будет.

На это неделе в Петербурге прошел сильный ливень. Последствия пришлось устранять в течение суток.

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