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Ближайшие дни в Петербурге будут идти кратковременные дожди
Сегодня, 15:53
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nadezhda_sib

Ближайшие дни в Петербурге будут идти кратковременные дожди

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Пока с зонтиками петербуржцам попрощаться не удастся.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщило о том, что с 7 по 9 июля в Северной столице будут идти кратковременные дожди. 

Также в эти дни стоит ожидать облачную с прояснениями погоду.  Местами возможны ливни и грозы, а также слабый туман. 

В воскресенье и понедельник днем температура воздуха поднимется до +18...+20 градусов. Во вторник, 9 июля, будет на один градус ниже.  Атмосферное давление меняться практически не будет. 

На это неделе в Петербурге прошел сильный ливень. Последствия пришлось устранять в течение суток. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: дождь, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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