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Петербуржцев предупредили об опасном тумане в четверг
Сегодня, 11:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцев предупредили об опасном тумане в четверг

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Плохая погода продержится примерно до часу дня преимущественно в прибрежных районах города.

Спасатели Петербурга предупредили горожан об опасных погодных условиях в четверг, 16 декабря. Из-за тумана видимость на дорогах составит от 500 метров и менее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Плохая погода продержится примерно до часу дня преимущественно в прибрежных районах города. В этот период времени лучше отказаться от поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, то необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы было время остановиться или выполнить маневр.

Существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Отметили спасатели

Пешеходам также следует быть внимательными. В МЧС порекомендовали надеть на одежду светоотражатели, чтобы водители видели идущего человека.

Ранее мы писали, что тепло и сыро будет в Петербурге 16 декабря.

Фото: pexels.com

Теги: мчс, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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