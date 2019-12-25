Петербуржцев предупредили об опасном тумане в четверг

Плохая погода продержится примерно до часу дня преимущественно в прибрежных районах города.

Спасатели Петербурга предупредили горожан об опасных погодных условиях в четверг, 16 декабря. Из-за тумана видимость на дорогах составит от 500 метров и менее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Плохая погода продержится примерно до часу дня преимущественно в прибрежных районах города. В этот период времени лучше отказаться от поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, то необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы было время остановиться или выполнить маневр.

Существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Отметили спасатели

Пешеходам также следует быть внимательными. В МЧС порекомендовали надеть на одежду светоотражатели, чтобы водители видели идущего человека.

Ранее мы писали, что тепло и сыро будет в Петербурге 16 декабря.

Фото: pexels.com