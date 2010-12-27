Петербуржцев предупредили о штормовом ветре в субботу

Порывы будут достигать 15 м/с.

В субботу, 22 июня, в Петербурге ожидается усиление ветра. Спасатели предупредили, что порывы могут достигать 12-15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

Ветер усилится только в прибрежных районах. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности. Спасатели просят горожан закрывать окна и убирать с балкона вещи. Также не следует ходить под деревьями и шаткими конструкциями. Там же не стоит парковать автомобили. При возникновении ЧС нужно сразу звонить в МЧС.

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