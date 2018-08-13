Дерево обрушилось на "Солярис" во дворе дома на Ленинском проспекте

Ствол выбил заднее стекло автомобиля, а также помял багажник.

Утро пятницы, 21 июня, оказалось не для всех петербуржцев добрым. Так, одному из автомобилистов города пришлось столкнуться с неприятностью, едва он вышел из дома. Все потому что на машину обрушилось дерево и нанесло значительные повреждения. В сети появилась фотографии с места происшествия.

Инцидент произошел во дворе дома №127/2 на Ленинском проспекте. На одном из снимков видно, что ствол выбил заднее стекло, а также помял багажник автомобиля марки "Хендай Солярис". Рядом с транспортным средством стоит мужчина (возможно владелец) и кому-то пытается позвонить. Экстренных служб на месте ЧП нет.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб