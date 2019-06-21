На Киевском шоссе водитель "Лифана" уснул за рулем и врезался в "КамАЗ"

Мужчина совершал поездку из Пскова в Петербург.

Утром 21 июня на Киевском шоссе, в районе деревни Поддубье, произошла серьезная авария. Как сообщил представитель ДПС, водитель "Лифана" уснул за рулем и врезался в "КамАЗ". В сети появились фото и видео с места происшествия.

Известно, что "Лифан" направлялся из Пскова в Петербург. Удар был лобовым и пришелся на левую часть двух транспортных средств. Водителя и пассажира иномарки увезли в Гатчинскую ЦРБ. На месте аварии ведется проверка.

Ранее мы писали, что под Тверью микроатобус с пассажирами врезался в столб, пострадали 8 человек.

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