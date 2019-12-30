В Ленобласти ухудшится погода. Об этом сообщили синоптики

Уже 19 января в Ленинградской области ожидается ухудшение погоды.
Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду в воскресенье и в понедельник, а во вторник до 15-18 метров в секунду. Также ожидается гололедица.
В большинстве районов Ленобласти синоптики обещают в воскресенье небольшой дождь и мокрый снег. В течение суток термометры будут показывать от +4 до -1 градуса.
Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее мы сообщили, что в Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль.
Фото: Pixabay
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