В одноэтажном жилом доме в Приморском районе горело 160 кв. метров площади

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ночью 17-го августа в одноэтажном жилом доме в Приморском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Новоалександровской улице, 68 поступило в 01:49. В жилом доме в огне оказалась кровля и чердак. Пламя охватило территорию площадью 160 кв. метров. Пожар ликвидировали в 03:06.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации привлекались 19 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Черной речки загорелась квартира.

Фото из архива пресс-служба ГУ МЧС по СПб