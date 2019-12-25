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В одноэтажном жилом доме в Приморском районе горело 160 кв. метров площади
Сегодня, 7:44
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nadezhda_sib

В одноэтажном жилом доме в Приморском районе горело 160 кв. метров площади

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ночью 17-го августа в одноэтажном жилом доме в Приморском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Новоалександровской улице, 68 поступило в 01:49. В жилом доме в огне оказалась кровля и чердак. Пламя охватило территорию площадью 160 кв. метров. Пожар ликвидировали в 03:06.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации привлекались 19 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на набережной Черной речки загорелась квартира. 

Фото из архива пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Теги: жилой дом, пожар, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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