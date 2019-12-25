На набережной Черной речки загорелась квартира

Обстоятельства пожара выясняются.

Вечером в воскресенье, 16 августа, петербуржцы поделились фото с набережной Черной речки, где заметили пожар.

Сообщается, что в четырехкомнатной квартире дома №51 горела обстановка площадью 4 квадратных метра. В 19:05 пожар смогли полностью ликвидировать. В ликвидации привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Пострадал ли кто-то и при каких обстоятельствах случился пожар, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в результате аварии на Суздальском проспекте погиб пешеход.

Фото: vk.com/spb_today