Спасатели потушили пожар в магазине на Маршала Захарова

Причина возгорания не сообщается.

Ночью 28 мая в Красносельском районе Петербурга произошел пожар в магазине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу Маршала Захарова, д.18, корпус 1 поступило в 3 часа ночи. В магазине обгорела обстановка на площади 40 кв.метров, всего площадь помещения 400 кв.метров. Магазин расположен в жилом доме.

В 03:12 огонь был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Отметим, что в ночь с 27 на 28 мая спасателям пришлось работать в усиленном режиме. Так, например, в поселке Парголово сгорели два гаража.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб